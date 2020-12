Il Papa regala 10 000 scatole di medicine ai poveri di Bologna

(Di giovedì 17 dicembre 2020) BOLOGNA – Diecimila scatole di medicine contro raffreddore e influenza. E’ il regalo che Papa Francesco, nel giorno del suo 84esimo compleanno, ha inviato in aiuto ai poveri e ai senza fissa dimora di Bologna. Il dono, riferisce l’Arcidiocesi, e’ stato consegnato “a sorpresa” alla Caritas diocesana, che si e’ ritrovata con “un intero pallet” di confezioni. I medicinali ora saranno distribuiti alle varie realta’ che si occupano delle persone povere e senza fissa dimora di Bologna.

rep_bologna : Il Papa regala ai poveri di Bologna diecimila scatole di medicine [aggiornamento delle 14:38] - ItaTvfan : Eh....voglio dire se una ti regala tanto trash ( ossia televisione di bassissimi contenuti fatta x massimizzare i g… - primo_papa : @NicolaPorro A Natale che ti regala il tuo padrone puttaniere pregiudicato ed evasore fiscale? - salesucartagine : cosa si regala ai papà? Ahahah idee? - beis_mark : @Ruttosporc È un po’ come quando si regala al proprio padre il biglietto d’auguri con scritto “per il miglior papà del mondo” ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Papa regala

La Repubblica

Il dono di Francesco I, nel giorno del suo 84esimo compleanno, è stato consegnato "a sorpresa" alla Caritas diocesana. I medicinali saranno distribuiti alle varie realtà che si occupano delle persone ...Sierna, 17 dicembre 2020 - Farmaci e mascherine in dono alle persone più fragili. è il regalo di Papa Francesco che sta arrivando in diverse città d'Italia. «L'Elemosineria Apostolica, come segno di v ...