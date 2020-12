Il nuovo look di Charlene di Monaco sorprende tutti (Di giovedì 17 dicembre 2020) La principessa ha sfoggiato un nuovo taglio La principessa Charlene di Monaco ha sorpreso tutti con un nuovo look. La consorte del Principe Alberto non solo ha dato un taglio alla folta chioma ma ha rasato tutto un lato: qualcuno direbbe “colpi di testa” in tutti i sensi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gala (@galafr) È ormai lontana, del resto, l’immagine della Principessa di un tempo e ormai anche le regole reali sono più morbide e consentono qualche strappo alla regola. Le ultime immagini che hanno immortalato il nuovo taglio di capelli sottolineano anche un make up deciso e marcato con paillettes oro sia sull’abito che sulla mascherina abbinata. La donna, consorte di Alberto II, è originaria dello Zimbabwe ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) La principessa ha sfoggiato untaglio La principessadiha sorpresocon un. La consorte del Principe Alberto non solo ha dato un taglio alla folta chioma ma ha rasato tutto un lato: qualcuno direbbe “colpi di testa” ini sensi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gala (@galafr) È ormai lontana, del resto, l’immagine della Principessa di un tempo e ormai anche le regole reali sono più morbide e consentono qualche strappo alla regola. Le ultime immagini che hanno immortalato iltaglio di capelli sottolineano anche un make up deciso e marcato con paillettes oro sia sull’abito che sulla mascherina abbinata. La donna, consorte di Alberto II, è originaria dello Zimbabwe ...

