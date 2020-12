Il nuovo digital show uomo di Dolce&Gabbana (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la recente sfilata di Alta Sartoria, Dolce&Gabbana prosegue gli appuntamenti con i DG digital show, una serie di sfilate digitali ospitate sulle piattaforme web e social del brand che presentano, per la prima volta, attraverso l’emozione della passerella, collezioni uomo e donna immediatamente disponibili all’acquisto in boutique e sull’e-commerce. Il progetto era stato lanciato lo scorso novembre, con una sfilata solo al femminile. Il debutto dell'universo maschile è avvenuto la sera del 17 dicembre con la presentazione della collezione dal titolo, piuttosto evocativo DNA. Gli abiti sono indossati e presentati in un contesto dinamico, con modelli che come in una normale sfilata fisica calcano la passerella, e diventano il racconto di due mondi che apparentemente lontani tra loro, trovano un dialogo armonioso ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo la recente sfilata di Alta Sartoria, Dolce&Gabbana prosegue gli appuntamenti con i DG, una serie di sfilatei ospitate sulle piattaforme web e social del brand che presentano, per la prima volta, attraverso l’emozione della passerella, collezionie donna immediatamente disponibili all’acquisto in boutique e sull’e-commerce. Il progetto era stato lanciato lo scorso novembre, con una sfilata solo al femminile. Il debutto dell'universo maschile è avvenuto la sera del 17 dicembre con la presentazione della collezione dal titolo, piuttosto evocativo DNA. Gli abiti sono indossati e presentati in un contesto dinamico, con modelli che come in una normale sfilata fisica calcano la passerella, e diventano il racconto di due mondi che apparentemente lontani tra loro, trovano un dialogo armonioso ...

