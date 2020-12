Il numero chiuso in Galleria a Milano dimostra che la matematica in Italia è un'opinione (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il numero chiuso in Galleria Vittorio Emanuele a Milano non è un numero e non è chiuso . Non è un numero perché non è prevista (leggo) una cifra di ingressi massimi; c'è qualche poliziotto all'ingresso che si regola a occhio in base al fatto che gli sembri o meno che all'interno ci sia assembramento. E 'assembramento' è una di ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 17 dicembre 2020) IlinVittorio Emanuele anon è une non è. Non è unperché non è prevista (leggo) una cifra di ingressi massimi; c'è qualche poliziotto all'ingresso che si regola a occhio in base al fatto che gli sembri o meno che all'interno ci sia assembramento. E 'assembramento' è una di ...

