Il Natale, lo Stato incerto e la certezza del diritto. Scrive Celotto (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mi pare davvero incredibile che domani sia convocato il Consiglio dei ministri per fissare le regole su cosa potremo fare nelle vacanze di Natale. Ma può lo Stato stabilire regole che cambiano la vita ai cittadini con solo 3 giorni di anticipo, visto che – pare – saranno regole in vigore da lunedì? Come sappiamo, il diritto serve a dare certezza alla vita dei cittadini. Come ci insegnano le leggi scritte sulla pietra e sul marmo dagli Assiri, dagli Egizi, dai Romani, fino al medioevo. Questi mesi di pandemia hanno reso molto più incerte le nostre regole giuridiche, sovrapposte e interpolate fra leggi, decreti-legge, Dpcm e ordinanze varie. Ma questa volta lo Stato sta davvero superando ogni possibile limite nella certezza delle regole per noi che dovremmo essere cittadini e non ... Leggi su formiche (Di giovedì 17 dicembre 2020) Mi pare davvero incredibile che domani sia convocato il Consiglio dei ministri per fissare le regole su cosa potremo fare nelle vacanze di. Ma può lostabilire regole che cambiano la vita ai cittadini con solo 3 giorni di anticipo, visto che – pare – saranno regole in vigore da lunedì? Come sappiamo, ilserve a darealla vita dei cittadini. Come ci insegnano le leggi scritte sulla pietra e sul marmo dagli Assiri, dagli Egizi, dai Romani, fino al medioevo. Questi mesi di pandemia hanno reso molto più incerte le nostre regole giuridiche, sovrapposte e interpolate fra leggi, decreti-legge, Dpcm e ordinanze varie. Ma questa volta losta davvero superando ogni possibile limite nelladelle regole per noi che dovremmo essere cittadini e non ...

carlaruocco1 : L'annuncio della Merkel sul #lockdown tedesco per Natale è stato accolto da molti giornali come un esempio di lungi… - FicarraePicone : “Il primo Natale” su @SkyItalia è stato visto da 1 milione e 300mila spettatori. 1 milione e 300mila di voi ?? Graz… - fattoquotidiano : Svezia, anche a Natale niente restrizioni: solo consigli e un sms di Stato. E a Stoccolma centinaia di operatori sa… - sermezane : RT @giuseppetp55: #MazaraDelVallo liberati finalmente dopo più di 100 giorni di”prigionia”i 18 pescatori”sequestrati”dai libici,per la gioi… - napulegno79 : RT @PaolinoNapolit7: Dopo 108 giorni , sono volate in Libia x ottenere la Liberazione dei 18 pescatori . Azione di intelligence ?????? E che… -

Ultime Notizie dalla rete : Natale Stato Spostamenti a Natale, ecco la risoluzione unitaria di maggioranza approvata in Senato Fanpage.it Furto nella casa della Suor Costanza di Che Dio ci aiuti: "Mobili rotti ovunque"

L'attrice Valeria Fabrizi è stata colpita da un grave furto nel suo appartamento a Roma. La figlia ha denunciato l'episodio via social.

Covid, misure restrittive per limitare gli assembramenti natalizi già da questo weekend: ecco dove

Il rischio di assembramenti per il periodo natalizio potrebbe portare delle restrizioni anche a partire dal prossimo weekend. Non si tratterà di provvedimenti del Governo che ha chiarito ...

L'attrice Valeria Fabrizi è stata colpita da un grave furto nel suo appartamento a Roma. La figlia ha denunciato l'episodio via social.Il rischio di assembramenti per il periodo natalizio potrebbe portare delle restrizioni anche a partire dal prossimo weekend. Non si tratterà di provvedimenti del Governo che ha chiarito ...