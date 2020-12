Il Natale con gli ottoni (Di giovedì 17 dicembre 2020) Musiche tradizionali di questa festa per il brass composto dagli strumentisti del Teatro Verdi diretti dal M° Gianluca Camilli Di Olga Chieffi Ultima settima d’Avvento questa e, avvicinandosi alla grande Luce, il teatro Verdi non poteva non dedicare una serata ad una sezione particolare dell’orchestra, quella degli ottoni, sicuramente i più rilucenti, quelli che accendono d’entusiasmo gli animi quando li vediamo suonare in formazione. Agli ottoni del massimo cittadino, diretti dal trombonista del Teatro San Carlo, Gianluca Camilli, è stato affidato di proporre stasera, al pubblico che vorrà collegarsi con i canali istituzionali del Verdi, della Regione Campania, o del sindaco stesso, alle ore 20, in streaming, la grande musica del Natale, un vero e proprio giro per il mondo, per incontrare le tradizioni musicali della magica Notte. La ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 17 dicembre 2020) Musiche tradizionali di questa festa per il brass composto dagli strumentisti del Teatro Verdi diretti dal M° Gianluca Camilli Di Olga Chieffi Ultima settima d’Avvento questa e, avvicinandosi alla grande Luce, il teatro Verdi non poteva non dedicare una serata ad una sezione particolare dell’orchestra, quella degli, sicuramente i più rilucenti, quelli che accendono d’entusiasmo gli animi quando li vediamo suonare in formazione. Aglidel massimo cittadino, diretti dal trombonista del Teatro San Carlo, Gianluca Camilli, è stato affidato di proporre stasera, al pubblico che vorrà collegarsi con i canali istituzionali del Verdi, della Regione Campania, o del sindaco stesso, alle ore 20, in streaming, la grande musica del, un vero e proprio giro per il mondo, per incontrare le tradizioni musicali della magica Notte. La ...

borghi_claudio : In effetti è vero, con le limitazioni il Natale è più autentico. Si ricordano meglio i tempi di Erode. - Corriere : ?? L'Italia passerà il Natale in lockdown. La decisione ufficiale è attesa per oggi. Se la linea sarà confermata, il… - TizianoFerro : Cara Silvia, ancora troppo lontani. Ma con l’empatia e la dolcezza che solo tu sai. Ci vediamo sabato a VERISSIMO p… - ItaliaCam4 : Con l'avvicinarsi del #natale ??sempre più #sexy aiutanti di Babbo Natale ?????si aggirano su #cam4 ?? ??… - minaccia72 : RT @GiorgiaMeloni: Oggi con i ragazzi di #GioventùNazionale scesi in piazza davanti Montecitorio per chiedere le dimissioni di Conte: l’Ita… -