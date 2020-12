Il Milan vince la sua seconda Coppa Intercontinentale – 17 dicembre 1989 – VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 17 dicembre 1989 grazie ad una punizione di Evani nel finale il Milan supera l’Atletico Nacional e vince la sua seconda Coppe Intercontinentale Il 17 dicembre 1989, circa vent’anni dopo avere giocato e vinto la sua unica Coppa Intercontinentale, il Milan torna a confrontarsi in campo internazionale e disputa a Tokyo contro l’Atletico Nacional di Medellin un’altra finale. I rossoneri sono ritornati all’apice del calcio internazionale grazie allo splendido lavoro fatto da Arrigo Sacchi e all’impareggiabile contributo dato dai tre olandesi Van Basten, Gullit e Rjikaard. L’Atletico Nacional di Medellin invece è già passata alla storia come la prima squadra colombiana ad essersi aggiudicata ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il 17grazie ad una punizione di Evani nel finale ilsupera l’Atletico Nacional ela suaCoppeIl 17, circa vent’anni dopo avere giocato e vinto la sua unica, iltorna a confrontarsi in campo internazionale e disputa a Tokyo contro l’Atletico Nacional di Medellin un’altra finale. I rossoneri sono ritornati all’apice del calcio internazionale grazie allo splendido lavoro fatto da Arrigo Sacchi e all’impareggiabile contributo dato dai tre olandesi Van Basten, Gullit e Rjikaard. L’Atletico Nacional di Medellin invece è già passata alla storia come la prima squadra colombiana ad essersi aggiudicata ...

capuanogio : Sconcerti sul #CorSera: 'Spinta forte dell'#Inter che vince una delle partite meno buone della stagione. Piccolo tr… - TMW_radio : #PrimePagine?? ??L’Inter vince, furia Gattuso ??Juve e Milan frenano ??Fonseca sbotta per i calendari ??Derby capitolin… - MTibete : In una giornata in cui: Vince l’#Inter Pareggiano #Milan;#Juve;#Atalanta;#Lazio;#Sassuolo. Perde il #Napoli. Riesc… - luk1_m1l4n0 : @Bett_Calcaterra Com'era Bettino? Il Milan vince solo per culo e rigori? Patetici! ?????????? - tonino24011969 : RT @enricomazzoleni: Il Milan comincia a faticare, l’inter fa cacare e vince a fatica col napoli in 10 su rigore. Siamo li’. Inutile recrim… -