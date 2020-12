Il mercato in campo – Adrien Tameze, il nuovo jolly di Juric (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ivan Juric si conferma il valore aggiunto, la forza di un Hellas Verona che continua a sorprendere, oppure, sarebbe meglio scrivere, a crescere. Sulla carta la rosa sarebbe uscita indebolita dal mercato ma è altrettanto corretto porsi un quesito: chi conosceva, fino a pochi mesi fa, i vari Kumbulla, Rrahmani e Amrabat? Applausi allo scouting del club, all’organizzazione tattica e alla capacità di valorizzare la rosa del tecnico croato. Dopo aver portato a casa punti pesanti dai campi di Juventus, Milan e Atalanta, ecco il blitz all’Olimpico. Ok la stanchezza fisica e mentale della Lazio, reduce dalla gara decisiva di Champions League, ma gli scaligeri hanno dato una nuova dimostrazione di eccelsa compattezza e identità. Il “falso nueve” rientra tra le numerose opzioni tattiche in casa Hellas, un’alternativa più volte proposta la scorsa stagione, quando ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ivansi conferma il valore aggiunto, la forza di un Hellas Verona che continua a sorprendere, oppure, sarebbe meglio scrivere, a crescere. Sulla carta la rosa sarebbe uscita indebolita dalma è altrettanto corretto porsi un quesito: chi conosceva, fino a pochi mesi fa, i vari Kumbulla, Rrahmani e Amrabat? Applausi allo scouting del club, all’organizzazione tattica e alla capacità di valorizzare la rosa del tecnico croato. Dopo aver portato a casa punti pesanti dai campi di Juventus, Milan e Atalanta, ecco il blitz all’Olimpico. Ok la stanchezza fisica e mentale della Lazio, reduce dalla gara decisiva di Champions League, ma gli scaligeri hanno dato una nuova dimostrazione di eccelsa compattezza e identità. Il “falso nueve” rientra tra le numerose opzioni tattiche in casa Hellas, un’alternativa più volte proposta la scorsa stagione, quando ...

Mauvi78 : @Giovanni_monta @SpudFNVPN In campo l’arbitro si rispettaSe gli arbitri concedessero questo turpiloquio, in campo c… - tonytally : @GioMat86 siamo stanchi, il secondo è un errore di kalulu catapultato in campo in pochi giorni perchè quando era ap… - GianpieroValer1 : @MassimoCaputi Il gesto è da punire. Soprattutto poi se si è capitano della squadra. #Gattuso nel dopo partita è s… - ElisaSoldani1 : Allora, vediamo se ho capito bene. Il 23 devo cambiare Provincia passando da Grosseto a Siena,parcheggiare vicino a… - PicenoNews24 : Samb tra mercato e campo: addio Scrugli, Angiulli capitano? -

Ultime Notizie dalla rete : mercato campo Tra Inter e Napoli è sfida sul campo ma anche sul mercato Virgilio Sport L’esilio di Arek Milik, in sospeso tra mercato e l’emergenza del Napoli in attacco

Il Napoli deve fare i conti con gli infortuni di Osimhen e Mertens (oltre alla squalifica di Insigne) che restringono la coperta di Gattuso in attacco ...

La buona idea: acquisti eco e scelte di campo sulle questioni di genere

Borse e capi sartoriali, ma anche calzini colorati. Ciascuno di questi pezzi è stato realizzato nel segno della sostenibilità e cela un'anima sociale.

Il Napoli deve fare i conti con gli infortuni di Osimhen e Mertens (oltre alla squalifica di Insigne) che restringono la coperta di Gattuso in attacco ...Borse e capi sartoriali, ma anche calzini colorati. Ciascuno di questi pezzi è stato realizzato nel segno della sostenibilità e cela un'anima sociale.