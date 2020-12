Il look del giorno, con le stringate preziose (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Natale e dintorni, anche in mancanza di party, vale sempre la pena di accendere il look con un tocco festivo. Il classico ensemble camicia bianca e gonna nera ad esempio si illumina di un’allure raffinata con un paio di stingate oro: basse e a punta, comode ma eleganti come quelle di Carolina Herrera. Le scarpe stringate oro in pelle metallizzata nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Carolina Herrera. Le stringate oro a punta, come si portano Linea allungata, tacco flat, tomaia in pelle specchiata. Le stringate maschili di stagione si vestono a festa con il modello luccicante visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Carolina Herrera. Una scarpa minimalista e barocca allo stesso tempo, da accostare liberamente alla classica combo in bianco e nero. Dove la camicia in cotone oversize traforata a effetto ... Leggi su iodonna (Di giovedì 17 dicembre 2020) A Natale e dintorni, anche in mancanza di party, vale sempre la pena di accendere ilcon un tocco festivo. Il classico ensemble camicia bianca e gonna nera ad esempio si illumina di un’allure raffinata con un paio di stingate oro: basse e a punta, comode ma eleganti come quelle di Carolina Herrera. Le scarpeoro in pelle metallizzata nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Carolina Herrera. Leoro a punta, come si portano Linea allungata, tacco flat, tomaia in pelle specchiata. Lemaschili di stagione si vestono a festa con il modello luccicante visto nella sfilata autunno inverno 2020/2021 di Carolina Herrera. Una scarpa minimalista e barocca allo stesso tempo, da accostare liberamente alla classica combo in bianco e nero. Dove la camicia in cotone oversize traforata a effetto ...

Segni particolari: occhi di ghiaccio, oltre a essere bellissima, of course. Milla Jovovich, super modella e attrice con personalità da vendere, il 17 dicembre soffia su 45 candeline. Fascino magnetico ...

Per Letizia di Spagna, 48 anni, questo è stato l'anno del riciclo. Ma anche l'anno dei mocassini, dei flat shoes. E dei primi capelli grigi.

