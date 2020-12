"Il lockdown di Natale? Ce lo siamo fatti imporre da Angela Merkel": Paolo Becchi, rabbia e sconforto (Di giovedì 17 dicembre 2020) lockdown. Ancora. Nei giorni di Natale. Quel Natale che avremmo dovuto salvare con i precedenti lockdown. Tutte balle. Rinchiusi per l'ennesima volta: mancano soltanto i dettagli, ma la decisione è presa. Il dado è tratto. E contro la decisione, su Twitter, si scaglia Paolo Becchi, il quale ha una teoria sfaccettata su quanto accaduto. E scrive: "La cosa che più mi sconforta di questo secondo lockdown è che ce lo siamo fatto imporre da Angela Merkel. Alla fine tutta l'Italia è di nuovo zona rossa solo per seguire l'esempio della Germania", conclude il cinguettio. Insomma, un sospetto più che legittimo: la decisione relativa alla nuova serrata, infatti, ha iniziato a maturare, e in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020). Ancora. Nei giorni di. Quelche avremmo dovuto salvare con i precedenti. Tutte balle. Rinchiusi per l'ennesima volta: mancano soltanto i dettagli, ma la decisione è presa. Il dado è tratto. E contro la decisione, su Twitter, si scaglia, il quale ha una teoria sfaccettata su quanto accaduto. E scrive: "La cosa che più mi sconforta di questo secondoè che ce lofattoda. Alla fine tutta l'Italia è di nuovo zona rossa solo per seguire l'esempio della Germania", conclude il cinguettio. Insomma, un sospetto più che legittimo: la decisione relativa alla nuova serrata, in, ha iniziato a maturare, e in ...

