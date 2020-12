Il Gruppo Ferrero acquisisce Eat Natural (Di giovedì 17 dicembre 2020) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il Gruppo Ferrero, ha annunciato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Eat Natural, produttore di barrette di cereali, muesli tostato e granola di alta qualità. Il Gruppo Ferrero intende mantenere e ampliare ulteriormente la forte autenticità del marchio Eat Natural, supportando la società nella distribuzione e nell'espansione verso nuovi mercati e segmenti di categoria. Nell'ambito dell'operazione, il Gruppo Ferrero acquisirà le strutture produttive di Halstead, nel Regno Unito, e prevede di mantenere il management e i dipendenti delle attività. “Eat Natural è un'ottima scelta strategica per il Gruppo Ferrero che ci consente di continuare a espandere la nostra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Il, ha annunciato un accordo definitivo in base al quale acquisirà Eat, produttore di barrette di cereali, muesli tostato e granola di alta qualità. Ilintende mantenere e ampliare ulteriormente la forte autenticità del marchio Eat, supportando la società nella distribuzione e nell'espansione verso nuovi mercati e segmenti di categoria. Nell'ambito dell'operazione, ilacquisirà le strutture produttive di Halstead, nel Regno Unito, e prevede di mantenere il management e i dipendenti delle attività. “Eatè un'ottima scelta strategica per ilche ci consente di continuare a espandere la nostra ...

