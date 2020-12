Il gruppo del lusso Kering indagato in Francia per ipotesi di maxi evasione tramite la filiale svizzera. Nel 2019 pagò 1,2 miliardi all’Agenzia delle Entrate (Di giovedì 17 dicembre 2020) Kering, gruppo francese del lusso, che controlla marchi come Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, e Yves Saint Laurent, è indagato in Francia per evasione fiscale. L’indiscrezione del giornale online Mediapart è stata confermata dalla Procura francese, il Parquet National Financier, che ha detto di aver avviato l’indagine nel febbraio del 2019. Lo rende noto la stessa Kering in un comunicato dove si legge che il gruppo non era stato informati delle indagini. “L’inchiesta sembra essere legata alle potenziali conseguenze per le aziende francesi di Kering derivanti da un procedimento legale avviato nel novembre 2017 nei confronti di Luxury Goods International, la filiale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020)francese del, che controlla marchi come Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta, e Yves Saint Laurent, èinperfiscale. L’indiscrezione del giornale online Mediapart è stata confermata dalla Procura francese, il Parquet National Financier, che ha detto di aver avviato l’indagine nel febbraio del. Lo rende noto la stessain un comunicato dove si legge che ilnon era stato informatiindagini. “L’inchiesta sembra essere legata alle potenziali conseguenze per le aziende francesi diderivanti da un procedimento legale avviato nel novembre 2017 nei confronti di Luxury Goods International, la...

sscnapoli : ?? | Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. ??… - borghi_claudio : Seconda parte dell'elenco di quelli che hanno votato a favore della riforma del MES. Sempre a sinistra il gruppo di… - borghi_claudio : Prima pagina dell'elenco di quelli che hanno votato per la riforma del MES. A sinistra la sigla del gruppo di appar… - fattoquotidiano : Il gruppo del lusso Kering indagato in Francia per ipotesi di maxi evasione tramite la filiale svizzera. Nel 2019 p… - robyromeroUITo : RT @ElenaAnnibaldi: #RegalaunanotteaTorino. Campagna promozionale di #UiTorino| Per contribuire anche TU alla ripartenza del nostro territo… -

Ultime Notizie dalla rete : gruppo del Il gruppo del lusso Kering indagato in Francia per ipotesi di maxi evasione tramite la filiale svizzera Il Fatto Quotidiano Borsa, green bond IREN al debutto su ExtraMOT PRO

(Teleborsa) - Il green bond del Gruppo IREN ha fatto oggi il suo debutto sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, il segmento professionale del mercato ExtraMOT dedicato ai green e social bond, che ...

Gruppo Ferrero acquisisce Eat Natural

Torino, 17 dic. - Nuova acquisizione per il Gruppo Ferrero che ha annunciato oggi l’accordo definitivo per l’acquisto di Eat Naturalproduttore di barrette di cereali, muesli tostato e granola di alta ...

(Teleborsa) - Il green bond del Gruppo IREN ha fatto oggi il suo debutto sul mercato ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, il segmento professionale del mercato ExtraMOT dedicato ai green e social bond, che ...Torino, 17 dic. - Nuova acquisizione per il Gruppo Ferrero che ha annunciato oggi l’accordo definitivo per l’acquisto di Eat Naturalproduttore di barrette di cereali, muesli tostato e granola di alta ...