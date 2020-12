Il Governo cambia idea: ipotesi mini lockdown (Di giovedì 17 dicembre 2020) È in arrivo un nuovo Dpcm Assembramenti e shopping natalizio sono una combo che non è piaciuta al Comitato Tecnico Scientifico e al Governo che è corso ai ripari. Non è ancora ufficiale ma è in arrivo un nuovo, l’ennesimo Dpcm. Il tema caldo. da un mese a questa parte è sempre uno: il Natale. Sembrerebbe, ma ci sono nodi da sciogliere che venga imposto il limite della circolazione del 24 dicembre al 3 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, ergo dal 24 al 27 e poi ancora dal 31 al 3 con un possibile allentamento nei giorni del 28, 29 e 30 per far respirare i negozi e tutte le attività commerciali. Leggi anche: Il Governo si riunisce oggi: nuove misure in arrivo Sarebbe così salva l’Epifania e si adotterebbe un sistema di mini lockdown. L’altra idea che si sta valutando, ma sembrerebbe meno ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) È in arrivo un nuovo Dpcm Assembramenti e shopping natalizio sono una combo che non è piaciuta al Comitato Tecnico Scientifico e alche è corso ai ripari. Non è ancora ufficiale ma è in arrivo un nuovo, l’ennesimo Dpcm. Il tema caldo. da un mese a questa parte è sempre uno: il Natale. Sembrerebbe, ma ci sono nodi da sciogliere che venga imposto il limite della circolazione del 24 dicembre al 3 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, ergo dal 24 al 27 e poi ancora dal 31 al 3 con un possibile allentamento nei giorni del 28, 29 e 30 per far respirare i negozi e tutte le attività commerciali. Leggi anche: Ilsi riunisce oggi: nuove misure in arrivo Sarebbe così salva l’Epifania e si adotterebbe un sistema di. L’altrache si sta valutando, ma sembrerebbe meno ...

matteosalvinimi : #Salvini: i governi per il gusto di stare al governo non li faccio, ho lasciato 6 ministeri perché non ne potevo pi… - CarloCalenda : Non abbiamo mai commentato i DPCM ma se il Governo cambia idea sulle chiusure, deve farlo sulla base dei dati scien… - marcodimaio : Matteo #Renzi è un leader politico riconosciuto a livello internazionale. Quanto detto a El Pais è sulla stessa lin… - 361_magazine : Le nuove ipotesi #zonarossa - elemar1987 : Il governo italiano vuole la zona rossa perché lo ha fatto la Germania.... Cazzo avete, invidia??? ?? Ma se il 23 so… -