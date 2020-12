Il futuro del tennis spagnolo, da Alcaraz a Davidovich-Fokina (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il tennis spagnolo significa, ovviamente, ancora tanto Rafael Nadal. Ma non solo, perchè tra i tanti giovani tennisti che si stanno affermando a livello ATP una buona parte è proveniente proprio dalla Spagna. Vediamo dunque chi sono alcuni tra questi giovani talenti che rappresentano il futuro del tennis spagnolo, da qui a molti anni. Davidovich-Fokina, un Next Gen in rampa di lancio Il 21enne spagnolo Alejandro Davidovich-Fokina, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione delle ATP Next Gen Finals di Milano. Sebbene la sua trasferta milanese si fosse conclusa con tre sconfitte in altrettanti incontri, quel torneo gli era servito per mettersi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilsignifica, ovviamente, ancora tanto Rafael Nadal. Ma non solo, perchè tra i tanti giovaniti che si stanno affermando a livello ATP una buona parte è proveniente proprio dalla Spagna. Vediamo dunque chi sono alcuni tra questi giovani talenti che rappresentano ildel, da qui a molti anni., un Next Gen in rampa di lancio Il 21enneAlejandro, di cui vi abbiamo parlato in questo articolo, è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione delle ATP Next Gen Finals di Milano. Sebbene la sua trasferta milanese si fosse conclusa con tre sconfitte in altrettanti incontri, quel torneo gli era servito per mettersi ...

acmilan : Gli auguri del Presidente Paolo Scaroni, nel giorno del compleanno di ogni rossonero: '121 anni di storia, amore, p… - albertoangela : “Caravaggio divide la luce dalle tenebre, il passato dal futuro, il conscio dall’inconscio, l’umano e il divino”. C… - matteosalvinimi : La replica a Conte di Claudio Borghi stamane alla Camera: NO alla cosiddetta “riforma del MES”, che mette a rischio… - deidda : In Piazza Montecitorio, insieme ai ragazzi di @Giov_Nazionale e il Presidente @FabioRoscani per chiedere le dimissi… - enricodalbuono : RT @lanavediteseoed: Avanti e indietro nel tempo, da senzatetto-influencer e sure del Corano rappate all'amore tra uomini delle caverne. Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : futuro del A Bruxelles si decide il futuro del volontariato nei prossimi 7 anni Vita Biancareddu: "Costituito il nuovo Its del turismo e beni culturali. Un traguardo importante per tutta la Sardegna"

Si parte, quest’anno, con due percorsi di istruzione, per tecnico superiore per la ricettività turistico ricettiva. Un percorso si terrà nella sede di Olbia mentre un altro percorso di istruzione supe ...

Second hand al tempo del covid, 7 italiani su 10 scelgono l'usato

Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Con il lockdown, molti italiani hanno colto l'occasione per riorganizzare la propria vita e rivedere le proprie ...

Si parte, quest’anno, con due percorsi di istruzione, per tecnico superiore per la ricettività turistico ricettiva. Un percorso si terrà nella sede di Olbia mentre un altro percorso di istruzione supe ...Roma, 17 dic. - (Adnkronos) - Con il lockdown, molti italiani hanno colto l'occasione per riorganizzare la propria vita e rivedere le proprie ...