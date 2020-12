Il formidabile flop della telemedicina

Leggi su panorama

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Soprattutto durante la pandemia, poter seguire i pazienti da remoto avrebbe dato ossigeno a un sistema sanitario in crisi. In Italia, però, l'assistenza online non è mai davvero decollata e ha collezionato una serie di occasioni mancate. Dominga Salerno è una giovane dottoressa specializzata in geriatria, che nel 2013 aveva creato un servizio dia domicilio, con tanto di di infermieri, per pazienti con scarsa motilità ad Avigliano, nel Cuneese. L'efficienzasua iniziativa era stata citata su riviste scientifiche internazionali ma nel 2015, senza motivo, la giunta Chiamparino ha chiuso tutto quanto. «Avevamo coinvolto il Politecnico di Torino per realizzare teledialisi, radiografia e monitoraggio, ma è stata fatta la scelta di non dare seguito alla sperimentazione» ricorda Salerno. Amareggiata dell'esperienza, ha mollato la ...