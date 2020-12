Il Fashion Italiano | volano dell’economia nazionale e del Sud in particolare

Leggi su formiche

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Task Force Italia (Tfi) è una piattaforma permanente no profit e indipendente, che ha lo scopo di mobilitare conoscenze integrate e competenze multidisciplinari, per poi trasformarle in soluzioni pragmatiche e proposte innovative da porre al servizio di una nuova visione strategica dell’Italia che ponga al centro lo sviluppo sostenibile e la trasformazione digitale. Nello specifico, il tavolo di lavorodi Tfi ha lavorato nel redigere delle proposte concrete su cui focalizzare le istituzioni per avviare interventi immediati utili e funzionali al sostegno e allo sviluppo della filiera moda, settore molto importante per l’economia del paese. In questo contesto, l’esperienza di un imprenditore qualificato come Santo Versace, è certamente preziosa per perfezionare tali proposte, grazie alla sua grandissima esperienza nel settore ma anche all’attenzione da lui sempre ...