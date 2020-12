Il direttore dei social media della White House | Dan Scavino ha pubblicato un post la scorsa notte | subito rimosso

Leggi su databaseitalia

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Il vicecapo dello staffCasa Bianca, Dan, ha condiviso un tweet nel quale si vede una foto dell’ufficio ovale di Trump.ha scritto che stava vivendo un “momento storico.” Stiamo per vedere l’imminente attivazione dell’ordine esecutivo sulle interferenze straniere nelle elezioni americane? Molti segnali puntano in questa direzione. ( Vedi foto in evidenza oppure tweet più in basso.) DanielJr. è un consigliere politico americano che serve come vice capo del personale per le comunicazioni edeiper la Casa Bianca.haunsu Facebook il 15 Dicembre di cui non sappiamo il significato e non sappiamo la rimozione in modo celere dai ...