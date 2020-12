Il deputato tedesco di estrema destra indossava una mascherina bucherellata: adesso è ricoverato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Thomas Seitz, militante del partito tedesco di estrema destra AfD, è ricoverato a causa del Covid. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, non fosse che, nei giorni scorsi, il deputato negazionista ... Leggi su globalist (Di giovedì 17 dicembre 2020) Thomas Seitz, militante del partitodiAfD, èa causa del Covid. E fin qui non ci sarebbe nulla di strano, non fosse che, nei giorni scorsi, ilnegazionista ...

desantismar : RT @MadameA02: Lui è Thomas, un deputato tedesco di estrema dx. Quando è entrato in vigore l'obbligo della mascherina, per sfottere ne ha… - ginolat76 : RT @MadameA02: Lui è Thomas, un deputato tedesco di estrema dx. Quando è entrato in vigore l'obbligo della mascherina, per sfottere ne ha… - Barbarahammer1 : Il deputato tedesco negazionista protesta contro le misure anti Covid infilandosi una mascherina bucherellata. Ora… - Andrea751201 : RT @MadameA02: Lui è Thomas, un deputato tedesco di estrema dx. Quando è entrato in vigore l'obbligo della mascherina, per sfottere ne ha… - MadameA02 : Lui è Thomas, un deputato tedesco di estrema dx. Quando è entrato in vigore l'obbligo della mascherina, per sfotte… -

Ultime Notizie dalla rete : deputato tedesco Germania, deputato dell'ultradestra in parlamento con una mascherina bucherellata: ora è ricoverato per Covid - Foto Tgcom24 TGCOM Era solito presentarsi in Parlamento con la mascherina bucherellata

Thomas Seitz, deputato dell’ultra destra tedesca Afd al Bundestag, il parlamento della Germania, da sempre con un atteggiamento negazionista nei confronti della pandemia, è risultato positivo al covid ...

Il deputato tedesco di estrema destra indossava una mascherina bucherellata: adesso è ricoverato

Il negazionista Thomas Seitz di Afd aveva protestato così. Dal governo: "Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia" ...

Thomas Seitz, deputato dell’ultra destra tedesca Afd al Bundestag, il parlamento della Germania, da sempre con un atteggiamento negazionista nei confronti della pandemia, è risultato positivo al covid ...Il negazionista Thomas Seitz di Afd aveva protestato così. Dal governo: "Spero che dopo la tua completa guarigione la smetterai di fare propaganda contro le misure per contenere la pandemia" ...