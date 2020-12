“Il Covid era tutta una cosa politica fino a quando non mi ha colpito”: negazionista cambia idea dopo due mesi in terapia intensiva (con tracheotomia) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il virus non esiste e finisce in terapia intensiva. Bob Ratley Jr. un 52enne di Hutchinson in Kansas ha raccontato la sua tragica esperienza di negazionista del Coronavirus e poi la sua lunga degenza in ospedale per curarsi dagli effetti del Covid. Sulla home page di Metro l’uomo ha spiegato che per lui “il Covid era tutta una cosa politica fino a quando non mi ha colpito”. Ratley è stato ricoverato in ben due ospedali e per due mesi è stato collegato ad un ventilatore per gran parte del tempo, infine sottoposto ad una tracheotomia per respirare. Ora sta affrontando un complesso periodo di riabilitazione, anche perché Ratley è un uomo estremamente in sovrappeso ed ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il virus non esiste e finisce in. Bob Ratley Jr. un 52enne di Hutchinson in Kansas ha raccontato la sua tragica esperienza didel Coronavirus e poi la sua lunga degenza in ospedale per curarsi dagli effetti del. Sulla home page di Metro l’uomo ha spiegato che per lui “ileraunanon mi ha”. Ratley è stato ricoverato in ben due ospedali e per dueè stato collegato ad un ventilatore per gran parte del tempo, infine sottoposto ad unaper respirare. Ora sta affrontando un complesso periodo di riabilitazione, anche perché Ratley è un uomo estremamente in sovrappeso ed ...

