Il Cantante Smascherato in Spagna | il ‘Girasole’ Al Bano si dimentica di aver partecipato alla versione italiana

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Mask Singerfine il Girasole era proprio lui: AlCarrisi. Ci riferiamo a Mask Singer,iberica de IlMascherato, la cui prima edizione è andata in onda lo scorso inverno su Rai1. Entrambi i programmi avevano infatti nel cast ildi Cellino San Marco che però, dopo essere stato eliminato nel corso della semifinale dell’edizione spagnola trasmessa ieri sera su Antena 3, si è “scordato” divissuto un’esperienza analoga al fianco di Milly Carlucci. Dopo essersi tolto la maschera di Girasole, Alha rivolto un salutogiuria e al conduttore Arturo Valls (tutti entusiasti per la sua presenza), parlando della suo percorso all’interno di Mask Singer. Niente di strano, visto che si tratta della prassi. ...

hautevilles : @itsrdrm @romncelandia >> ma è partito un circo con accuse reciproche, altri che hanno smascherato il modo di fare… -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Smascherato

DavideMaggio.it

Morgan assente a Sanremo Giovani 2020: stasera non sarà in giuria su Rai1 e non potrà votare i cantanti in lizza per l’accesso alla categoria delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2021. Lo scri ...Morgan fuori anche dalla giuria di Sanremo Giovani “per dichiarazioni offensive”: il cantante scrive un lungo attacco su Instagram.