Il Cantante Mascherato Spagna, Albano è il Girasole: "Un'esperienza nuova per me!" (e Milly Carlucci?) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Gli spagnoli c'hanno messo un po' a scoprirlo, ma alla fine il Girasole de Il Cantante Mascherato era davvero Albano che nelle ultime settimane ha fatto la spola fra Madrid e Milano per registrare Mask Singer e The Voice Senior. La curiosità, come riportato da DavideMaggio.it è che Albano – nel momento della sua eliminazione da Mask Singer – ha dichiarato che è stata per lui Un'esperienza 'totalmente nuova' dimenticandosi di fatto Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci dove lui ha vestito i panni del Leone a cavallo fra gennaio e febbraio. "E' stata Un'esperienza totalmente nuova. E' stata possibile viverla proprio per via di questo periodo di Covid. In altri momenti ...

