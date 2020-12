Iga Swiatek | la sorprendente crescita della regina del Roland Garros

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Igaè stata senza dubbio la tennista rivelazione del 2020. E sua, inoltre, è stata la grande impresa dell’anno. La tennista polacca, vincendo il, ha ottenuto uno dei successi meno attesi dello sport in generale nei tempi recenti. A soli 19, e senza avere alle spalle risultati tali da suonare come avvisaglie, Igaè riuscita ad essere al contempo la prima tennista polacca a vincere un torneo del grande slam e la prima nata dopo il 2000 a riuscire in questo obiettivo Il percorso di Iganel professionismo L’appuntamento con la storia per Igaè avvenuto al termine di un percorso non solo sportivo ma anche profondamente umano. La ragazza di Varsavia ha iniziato la propria carriera, come tutti, passando attraverso le forche caudine del ...