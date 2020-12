I tortellini in brodo: la nascita, la leggenda, la ricetta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cibo natalizio per eccellenza, ma anche comfort food elevato all’ennesima potenza, nonché simbolo della gastronomia emiliana riconosciuto in tutto il mondo. La forma iconica del tortellino ricorda quella di un piccolo anello, con un ripieno che prevede prosciutto, mortadella, parmigiano e noce moscata: si tratta di un primo piatto tradizionalmente servito in brodo – di cappone o di gallina – il cui segreto per prepararlo al meglio risiede sia nella tecnica di stesura della pasta, sia nella scelta di materie di prima qualità. Il suo nome riprende il dialetto bolognese turtlén, con una variante modenese turtlèin: in entrambi i casi la derivazione è da ricercare nel diminutivo di tortello, dal termine torta o tortula, per indicare una pasta ripiena a foggia circolare. Nonostante la sua fama indiscussa, le origini del tortellino non sono del tutto chiare e la sua ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Cibo natalizio per eccellenza, ma anche comfort food elevato all’ennesima potenza, nonché simbolo della gastronomia emiliana riconosciuto in tutto il mondo. La forma iconica del tortellino ricorda quella di un piccolo anello, con un ripieno che prevede prosciutto, mortadella, parmigiano e noce moscata: si tratta di un primo piatto tradizionalmente servito in– di cappone o di gallina – il cui segreto per prepararlo al meglio risiede sia nella tecnica di stesura della pasta, sia nella scelta di materie di prima qualità. Il suo nome riprende il dialetto bolognese turtlén, con una variante modenese turtlèin: in entrambi i casi la derivazione è da ricercare nel diminutivo di tortello, dal termine torta o tortula, per indicare una pasta ripiena a foggia circolare. Nonostante la sua fama indiscussa, le origini del tortellino non sono del tutto chiare e la sua ...

Preparare il ripieno dei tortellini macinando molto finemente la carne e incorporarvi le uova, il Parmigiano, la noce moscata. Il composto così preparato va lasciato riposare almeno 12 ore in ...

Le cortesie (e le ricette) di Natale per le amiche di Nicoletta Spagnoli

Tortellini in brodo, tacchino farcito, panettone e la tavola decorata con candele e tovaglie di corredi di famiglia: i valori semplici del Natale tradizionale da trascorrere con la propria famiglia.

