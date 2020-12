I primi vaccini in Europa verranno effettuati negli ultimi giorni del 2020 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le vaccinazioni contro il coronavirus in Europa inizieranno il 27, 28 e 29 dicembre: lo ha fatto sapere Ursula Von Der Leyen. Von Der Leyen: “Vaccinazioni in Europa iniziano il 27-28 e 29 dicembre” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 17 dicembre 2020) Le vaccinazioni contro il coronavirus ininizieranno il 27, 28 e 29 dicembre: lo ha fatto sapere Ursula Von Der Leyen. Von Der Leyen: “Vaccinazioni ininiziano il 27-28 e 29 dicembre” su Notizie.it.

