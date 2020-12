I pescatori trattenuti in Libia liberi dopo 108 giorni, rotta su Mazara (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Fine di un incubo lungo 108 giorni. Da Bengasi a Mazara solo andata. A bordo dei loro pescherecci hanno ripreso il mare, in direzione della Sicilia, i 18 pescatori trattenuti in Libia dal primo settembre. Arrivo previsto entro domenica mattina. La notizia della liberazione fa virare bruscamente l'agenda politica e informativa, con l'effetto dirompente di un rombo d'aereo che squarcia il buio fitto calato sulla vicenda. Accade a sole alto: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in volo verso Bengasi. Emozionato e con la voce rotta dal pianto, Marco Marrone, armatore del "Medinea", uno dei due pescherecci sequestrati, dice tutto d'un fiato: "Per me è un'emozione assurda. Ho pianto come un bambino". Una ragazza tunisina da ... Leggi su agi (Di venerdì 18 dicembre 2020) AGI - Fine di un incubo lungo 108. Da Bengasi asolo andata. A bordo dei loro pescherecci hanno ripreso il mare, in direzione della Sicilia, i 18indal primo settembre. Arrivo previsto entro domenica mattina. La notizia della liberazione fa virare bruscamente l'agenda politica e informativa, con l'effetto dirompente di un rombo d'aereo che squarcia il buio fitto calato sulla vicenda. Accade a sole alto: il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio in volo verso Bengasi. Emozionato e con la vocedal pianto, Marco Marrone, armatore del "Medinea", uno dei due pescherecci sequestrati, dice tutto d'un fiato: "Per me è un'emozione assurda. Ho pianto come un bambino". Una ragazza tunisina da ...

