I pescatori liberati in Libia sono attesi nel pomeriggio a Ciampino. Finita un'odissea durata 106 giorni (Di giovedì 17 dicembre 2020) E' atteso oggi pomeriggio a Ciampino l'aereo con a bordo i 18 pescatori di Mazara del Vallo liberati a Bengasi dopo 106 giorni di prigionia. Una volta nella Capitale, i marittimi potranno riabbracciare i parenti che da settimane manifestavano davanti a Palazzo Chigi per chiedere un intervento risolutivo da parte del Governo. Quindi verranno ascoltati dal magistrato per riferire cosa accaduto nel Canale di Sicilia e nelle settimane di detenzione, e soltanto successivamente faranno rientro in Sicilia.I pescatori (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi) fanno parte degli equipaggi di due pescherecci, ed erano trattenuti da inizio settembre a Bengasi, roccaforte del generale Khalifa el-Haftar. La liberazione è avvenuta stamani, dopo che il presidente del Consiglio Giuseppe

