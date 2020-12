I consigli più preziosi di mamma sono custoditi nel mio cuore

Leggi su dilei

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Non c’è cosa più preziosa deidi una, gli stessi che da bambine quasi odiavamo e che interpretavamo erroneamente come rimproveri o come imposizioni. Ai tempi, per ognio dispensato non richiesto sbuffavamo e ripetevamo ad alta voce, anche un po’ per ferirla, “Quando sarònon sarò come te”. E invece, siamo diventate proprio come quella maestra di vita che ci ha amate con tutte le sue forze, ancora prima di incrociare i nostri occhi. Lei già lo sapeva, mentre ci proteggeva nel suo grembo, che sarebbe stata un’amica, unaera, un’insegnante, il nostro tutto. Noi, crescendo invece, abbiamo fatto finta di dimenticare un po’ quel suo ruolo apparentemente ingombrante, ma così prezioso ed essenziale per ogni aspetto della nostra vita. E ci è voluto un po’ affinché capissimo ...