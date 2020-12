Humanity: il gioco esclusiva PS4 è stato rinviato (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo aspettavamo per il 2020, ma la pandemia sembra aver colpito anche Enhance. Perciò Humanity è stato rinviato, ecco quando uscirà Questo videogioco davvero inusuale l’avevamo visto circa un anno fa nel corso di uno dei primi State of Play. L’aspetto era certamente interessante, ma comunque una grande incognita sul genere che voleva proporci. Si videro infatti solo delle grandi masse di persone correre e attraversare ostacoli. Con il tempo si è scoperto che si tratterà di un videogioco Puzzle piuttosto inusuale. La sua finestra di lancio non era ancora stata fissata se non per un generico “2020”. Tuttavia sappiamo fin troppo bene che genere di anno sia stato. Gli sviluppatori ne hanno infatti particolarmente risentito, Humanity è quindi stato ... Leggi su tuttotek (Di giovedì 17 dicembre 2020) Lo aspettavamo per il 2020, ma la pandemia sembra aver colpito anche Enhance. Perciò, ecco quando uscirà Questo videodavvero inusuale l’avevamo visto circa un anno fa nel corso di uno dei primi State of Play. L’aspetto era certamente interessante, ma comunque una grande incognita sul genere che voleva proporci. Si videro infatti solo delle grandi masse di persone correre e attraversare ostacoli. Con il tempo si è scoperto che si tratterà di un videoPuzzle piuttosto inusuale. La sua finestra di lancio non era ancora stata fissata se non per un generico “2020”. Tuttavia sappiamo fin troppo bene che genere di anno sia. Gli sviluppatori ne hanno infatti particolarmente risentito,è quindi...

