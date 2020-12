Hugh Jackman festeggia il Natale in perfetto stile Wolverine (FOTO) (Di giovedì 17 dicembre 2020) Hugh Jackman resta sempre fedele al suo Wolverine, anche a Natale, come ha dimostrato con una divertente FOTO condivisa su Twitter. Il Natale si avvicina e anche le star di Hollywood si sono date da fare per decorare le proprie case a tema, come Hugh Jackman che ha mostrato ai suoi fan una sua particolare e divertente decorazione dedicata al suo personaggio del cuore, Wolverine. Hugh Jackman ha, infatti, deciso di attirare l'attenzione su Wolverine, personaggio interpretato dal 2000 al 2017, durante le festività di questo 2020. La star ha addobbato una action figure di Wolverine con un bel cappello natalizio, in tema con le festività in arrivo mostrando la decorazione ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020)resta sempre fedele al suo, anche a, come ha dimostrato con una divertentecondivisa su Twitter. Ilsi avvicina e anche le star di Hollywood si sono date da fare per decorare le proprie case a tema, comeche ha mostrato ai suoi fan una sua particolare e divertente decorazione dedicata al suo personaggio del cuore,ha, infatti, deciso di attirare l'attenzione su, personaggio interpretato dal 2000 al 2017, durante le festività di questo 2020. La star ha addobbato una action figure dicon un bel cappello natalizio, in tema con le festività in arrivo mostrando la decorazione ...

