Hotel Federico II in liquidazione: 'Il 28 presidio sotto il palazzo della Regione' (Di giovedì 17 dicembre 2020) JESI - Riuniti ieri in assemblea davanti all'ingresso dell'albergo, lavoratori e lavoratrici dell'Hotel Federico II, posto in liquidazione dalla proprietà, hanno deciso che il prossimo 28 dicembre ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 17 dicembre 2020) JESI - Riuniti ieri in assemblea davanti all'ingresso dell'albergo, lavoratori e lavoratrici dell'II, posto indalla proprietà, hanno deciso che il prossimo 28 dicembre ...

YouTvrs : Hotel Federico II in #Liquidazione, sindaco: 'Parteciperò al tavolo regionale' - - newsjesi : #Jesi - Hotel Federico II in liquidazione - Pino__Merola : In liquidazione Hotel Federico II di Jesi - AnsaMarche : In liquidazione Hotel Federico II di Jesi. Filcam Cgil chiede tavolo regionale, 50 lavoratori a rischio - YouTvrs : #Jesi, l'Hotel Federico II è in #Liquidazione: 50 lavoratori a rischio - -

Ultime Notizie dalla rete : Hotel Federico JESI / Hotel Federico II, annunciata la mobilitazione: «La Regione ci ascolti QDM Notizie "Siamo delusi, adesso dateci un’opportunità"

Hotel Federico II in liquidazione, lavoratori in assemblea: "La Regione convochi un tavolo per gestore questa crisi" ...

MONSANO / Capra sbranata, stavolta l’attacco a Vallesina Bio

Venerdì scorso una capra era stata uccisa nella campagna dietro l’Hotel Federico II, mentre all’inizio del mese il Comune di Belvedere Ostrense aveva messo in guardia la cittadinanza dopo ripetute ...

Hotel Federico II in liquidazione, lavoratori in assemblea: "La Regione convochi un tavolo per gestore questa crisi" ...Venerdì scorso una capra era stata uccisa nella campagna dietro l’Hotel Federico II, mentre all’inizio del mese il Comune di Belvedere Ostrense aveva messo in guardia la cittadinanza dopo ripetute ...