Hockey ghiaccio | Alps League 2020-2021 | il Renon batte Fassa e lo scavalca in classifica

Vittoria in esterna per il Renon nella quattordicesima giornata di Alps Hockey League 2020-2021. I Rittner Buam espugnano infatti il campo dei Fassa Falcons con il punteggio di 3-4, scavalcandoli anche in classifica: 14 punti ora per il Renon contro i 13 dei Fassani. A sbloccare il risultato ci pensa Sharp allo scadere del primo end: situazione di powerplay, assist di Tudin e Renon in vantaggio. In avvio di secondo periodo i Buam raddoppiano con Spinell su assist di Lang, mentre al 31? Tedesco accorcia le distanze. Il finale di tempo è tutto di marca ospite: Ohler (36?) e Sharp (38?, ancora in powerplay) fissano il risultato sull'1-4.

