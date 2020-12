Harry Potter e Il Principe Mezzosague | ecco come Hero Fiennes Tiffin ottenne il ruolo di Tom Riddle

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 17 dicembre 2020) La star di After, che era nel cast die IlMezzosangue, avrà anche legami di parentela con l'interprete di Voldemort, ma non fu questo il motivo principale per cui venne scelto per ildel giovane Tom. Nel filme Il, sesto capitolo della saga, compare per la prima volta, nipote di Ralph, neldi un giovane Tom. Ma se pensate che la star di After abbia ottenuto la parte per raccomandazione, sappiate che non è affatto così. L'allora undicenne attore fu infatti ...