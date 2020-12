Handanovic: “Scudetto? Bisogna dimostrare in campo di meritarlo” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Samir Handanovic ha commentato l’importante successo dell’Inter contro il Napoli nel dopo partita di Sky: “È stata una partita equilibrata, molto tattica. Nessuna delle due squadre voleva scoprirsi. Gli scontri diretti sono le gare che valgono di più, l’importante è non perderli ma se li vinci acquisisci altre motivazioni. La partita è stata decisa da un episodio. Poteva finire anche a favore loro, ma alla fine l’abbiamo spuntata noi. Ci godiamo questi tre punti e ci proiettiamo allo Spezia. Una stagione di alti e bassi? Le prestazioni ci sono sempre state. In campionato stiamo facendo tante vittorie, dobbiamo continuare. La classifica oggi non conta, non vuol dire nulla. Ma Bisogna restare lassù, quest’anno in tante lottano per qualcosa importante. Scudetto? La parola Scudetto possono dirla in tanti ma ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 17 dicembre 2020) Samirha commentato l’importante successo dell’Inter contro il Napoli nel dopo partita di Sky: “È stata una partita equilibrata, molto tattica. Nessuna delle due squadre voleva scoprirsi. Gli scontri diretti sono le gare che valgono di più, l’importante è non perderli ma se li vinci acquisisci altre motivazioni. La partita è stata decisa da un episodio. Poteva finire anche a favore loro, ma alla fine l’abbiamo spuntata noi. Ci godiamo questi tre punti e ci proiettiamo allo Spezia. Una stagione di alti e bassi? Le prestazioni ci sono sempre state. In campionato stiamo facendo tante vittorie, dobbiamo continuare. La classifica oggi non conta, non vuol dire nulla. Marestare lassù, quest’anno in tante lottano per qualcosa importante.? La parolapossono dirla in tanti ma ...

