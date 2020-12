“Ha rispettato il benessere animale” | arriva la nuova etichetta sulla carne Ue

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Roma, 17 dic –unaper laderivata da animali allevati nell’Unione Europea,spinta delle associazioni animaliste. I ministri dell’Agricoltura degli Stati europei, per ora, si sono limitati a chiedere alla Commissione europea di elaborare una proposta diqualità di vita degli animali che sia uniforme per tutta l’Unione. Lo standard minimo per il “” I ministri dell’Agricoltura ritengono che lo standard minimo per il “” sarà quello già previsto dalle norme in vigoremisura delle gabbie, sullo spazio a disposizione degli animali prima dell’abbattimento, sullo stordimento delle bestie et cetera. La ...