Guidolin: “Milan, senza Ibrahimovic non vinci lo Scudetto” (Di giovedì 17 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Milan NEWS - Francesco Guidolin, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti Convocati", ha commentato così il momento del Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 17 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIENEWS - Francesco, intervenuto a Radio 24 durante la trasmissione "Tutti Convocati", ha commentato così il momento delPianeta

PianetaMilan : #Guidolin a @TuttiConvocati: '#Milan, senza #Ibrahimovic non vinci lo Scudetto' - gab72boa : RT @MilanNewsit: Guidolin sul Milan: 'Senza Ibra non può lottare per le prime posizioni' - Erik688 : RT @MilanNewsit: Guidolin sul Milan: 'Senza Ibra non può lottare per le prime posizioni' - milansette : Guidolin sul Milan: 'Senza Ibra non può lottare per le prime posizioni' - sportli26181512 : Guidolin: 'Il Milan senza Ibrahimovic non può lottare per lo scudetto': Francesco Guidolin a Radio 24: 'Non sono so… -