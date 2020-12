Guida Tv Venerdì 18 dicembre

Leggi su dituttounpop

(Di giovedì 17 dicembre 2020) Cosa c’è stasera in tv sui primi 9 canali? La Rai 1ore 18:45 L’eredità ore 20:00 Tg 1 ore 20:30 Solti Ignotiore 21:25 The Voice Seniorore 00:00 Tv7 Rai 2 ore 18:50 Hawaii Five-0 ore 19.40 NCIS ore 20:30 Tg2 ore 21:05 Tg2 Post ore 21:20 Il futuro del ciboDocore 23:00 Una pezza di Lundini Rai 3ore 19:30 TG 3 ore 20:00 Blob ore 20:20 Che Succ3de? ore 20:45 Un posto al sole ore 21:20 QualunquementeCetto La Qualunque, tornato in Italia dopo la latitanza, si candida sindaco per la sua città. Il personaggio comico di Albanese in una “pièce de resistance” ad alto contenuto comico. ore 23:05 Blob Canale 5ore 18:50 Caduta Libera (replica) ore 20:00 Tg5 ore 20:35 Striscia la notizia (show)ore 21:35 Grande Fratello Vip ore 01:30 Tg5 Italia 1ore 19:00 Amiciore 19:30 CSI New York ore 20:40 CSI ore 21:30 Freedom: oltre il confineProgramma di Roberto Giacobbo ore 00:30 Le mummie parlanti Rete 4ore ...