Guenda Goria "senza parole": non può credere a quello che è successo nella Casa a Maria Teresa Ruta (Di giovedì 17 dicembre 2020) Guenda Goria è fuori dal GF Vip da settimane ma, come gli altri concorrenti eliminati al televoto, ogni settimana partecipa alle dirette dallo studio. Non solo: la figlia di Maria Teresa Ruta, che è ancora in gioco, e Amedeo Goria è spesso ospite dei salotti televisivi di Barbara D'Urso e non solo per commentare quello che accade nella Casa dove anche lei è stata reclusa ma anche per le vicissitudini della sua storia con Telemaco, il fidanzato di cui si è tanto parlato al reality di Canale 5. Ovviamente Guenda continua a seguire ogni giorno la sua mamma, che per l'ennesima volta consecutiva è finita in nomination, questa settimana insieme a Tommaso Zorzi, Giacomo Urtis e Cristiano Malgioglio. Il pubblico la ama e ...

