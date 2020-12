Guenda Goria scopre il significato di Tea Bag: “Ho paura che mamma possa crollare” (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo avere espresso il suo preciso punto di vista intervistata da FanPage, Guenda Goria si è lasciata intervistare da Gabriele Parpiglia, in diretta sull’account Instagram di Chi Magazine. La figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato cosa pensa delle agghiaccianti frasi utilizzate da Filippo Nardi nei confronti di mamma Maria Teresa Ruta, attualmente dentro la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 dicembre 2020) Dopo avere espresso il suo preciso punto di vista intervistata da FanPage,si è lasciata intervistare da Gabriele Parpiglia, in diretta sull’account Instagram di Chi Magazine. La figlia di Maria Teresa Ruta ha svelato cosa pensa delle agghiaccianti frasi utilizzate da Filippo Nardi nei confronti diMaria Teresa Ruta, attualmente dentro la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

