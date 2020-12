Guenda Goria ha chiesto il confronto con Filippo Nardi al GF Vip | “Sono furiosa!”

chevideoshock : Ragazze tutti alle 18.00 sulla pagina di istagram di parapiglia per dire la nostra su nardi che parla con guenda… - bibliotrip : Ma quale confronto? Espulsione subito! Insostenibile lasciarlo là dentro dopo ciò che ha detto reiteratamente… - blogtivvu : Guenda Goria ha chiesto il confronto con Filippo Nardi al #GFVip: “Sono furiosa!”?? #fuorinardi #nardifuori - GraziellaCamma1 : @goria_guenda Carissima Guenda vedere tua madre li dentro sola derisa e umiliata fa tutti in quella casa soprattutt… -

Ultime Notizie dalla rete : Guenda Goria

Non potevo più continuare a stare con lui, l’ho subito eliminato dalla mia vita” ha concluso su Nardi, che anche fatto infuriare Guenda Goria per poi aggiungere che da quel momento non è riuscita a ...Guenda Goria furiosa con Filippo Nardi: “Sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre” Quello che è successo questa settimana nella casa del ...