Guenda Goria furiosa con Nardi per le frasi sessiste su sua madre: "Ha detto cose inaccettabili" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Intervistata da FanPage, Guenda Goria ha dichiarato di voler prendere le difese di sua madre Maria Teresa dopo le dichiarazioni sessiste di Nardi In questi giorni, ciò che è accaduto al Grande Fratello Vip 5 ha fatto infuriare i telespettatori e non solo. Al centro della polemica, c'è Filippo Nardi che ha espresso frasi sessiste sulle inquiline della casa, in particolare Maria Teresa Ruta. Ad intervenire in difesa della showgirl, ci ha pensato sua figlia Guenda Goria, che si è dichiarata su tutte le furie in un'intervista rilasciata a FanPage.it. "Sono pronta a scendere in campo a tutela di mia madre. Ho chiesto di poter intervenire in puntata per dire" ha affermato Guenda.

