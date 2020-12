Guenda Goria agguerrita contro Filippo Nardi: “Sono pronta ad intervenire subito!” (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore, e per quale motivo Guenda Goria vuole intervenire contro Filippo Nardi. Il Grande Fratello Vip, è davvero un programma che non lascia mai un minuto di tempo libero. Vediamo insieme per quale motivo Guenda Goria si sta scagliando contro Filippo Nardi, e tutte le informazioni che L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 17 dicembre 2020) Vediamo insieme che cosa sta succedendo nelle ultime ore, e per quale motivovuole. Il Grande Fratello Vip, è davvero un programma che non lascia mai un minuto di tempo libero. Vediamo insieme per quale motivosi sta scagliando, e tutte le informazioni che L'articolo proviene da Leggilo.org.

IsaeChia : ‘#GfVip 5’, #GuendaGoria invoca la squalifica per #FilippoNardi: “Linguaggio al limite della pornografia e del sess… - amine2503 : Ma dove siamo arrivati,alle lacrime per un programma di - PencsHug : RT @invoItino: in un mondo di francesco oppini, stefano bettarini e filippo nardi siate guenda goria - ElisaDiGiacomo : GF Vip, Guenda Goria su Nardi: ‘Mia madre è garbata, non merita certi atteggiamenti’ - 21157c04e1ba42e : E comunque noi ce la meritavamo una Guenda Goria nella casa #GFVIP -