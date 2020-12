GTA Online: Bonus di The Cayo Perico Heist (Di giovedì 17 dicembre 2020) The Cayo Perico Heist segna l’inizio di una nuova era per i Colpi di GTA Online e vogliamo celebrare l’occasione con una serie di Bonus e vantaggi a tempo limitato, tra cui un veicolo gratis per tutti, nuove ricompense sotto forma di capi d’abbigliamento, una speciale giacca per tutti coloro che hanno partecipato alla Sfida dei Colpi per la community e molto altro ancora. Bonus DI THE Cayo Perico Heist Da oggi e fino al 14 gennaio, tutti coloro che avranno compiuto dei progressi in The Cayo Perico Heist (dai sopralluoghi alla conquista del bottino) riceveranno degli speciali capi d’abbigliamento. Completando una missione di perlustrazione a Cayo ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 17 dicembre 2020) Thesegna l’inizio di una nuova era per i Colpi di GTAe vogliamo celebrare l’occasione con una serie die vantaggi a tempo limitato, tra cui un veicolo gratis per tutti, nuove ricompense sotto forma di capi d’abbigliamento, una speciale giacca per tutti coloro che hanno partecipato alla Sfida dei Colpi per la community e molto altro ancora.DI THEDa oggi e fino al 14 gennaio, tutti coloro che avranno compiuto dei progressi in The(dai sopralluoghi alla conquista del bottino) riceveranno degli speciali capi d’abbigliamento. Completando una missione di perlustrazione a...

