Gruppo Amodei, proprietario di Corriere dello Sport e Tuttosport, entra negli esport (Di giovedì 17 dicembre 2020) Il Gruppo italiano Amodei ha deciso di entrare nel mondo degli eSports! Per chi non lo sapesse si tratta del Gruppo editoriale che cura la pubblicazione di TuttoSport e del Corriere dello Sport ed è notizia proprio di oggi che ha deciso di acquistare il 51 % di PG ESports da Fandango Club. Si tratta di una novità assoluta nel mondo degli eSports italiano che sta crescendo a vista d’occhio. Secondo un’ultima ricerca realizzata da IIDEA i fan degli Sport virtuali in Italia sarebbero saliti a 1.4 milioni con un incremento considerevole l’ultimo anno del 22%. Roberto Amodei, figlio del fondatore del Gruppo ha motivato questa scelta con il fatto che oltre ... Leggi su esports247 (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ilitalianoha deciso dire nel mondo degli es! Per chi non lo sapesse si tratta deleditoriale che cura la pubblicazione di Tuttoe deled è notizia proprio di oggi che ha deciso di acquistare il 51 % di PG Es da Fandango Club. Si tratta di una novità assoluta nel mondo degli es italiano che sta crescendo a vista d’occhio. Secondo un’ultima ricerca realizzata da IIDEA i fan deglivirtuali in Italia sarebbero saliti a 1.4 milioni con un incremento considerevole l’ultimo anno del 22%. Roberto, figlio del fondatore delha motivato questa scelta con il fatto che oltre ...

