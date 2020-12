Grande Fratello Vip Filippo Nardi nella bufera, frasi da censura contro Maria Teresa Ruta: arriva la squalifica (Di giovedì 17 dicembre 2020) bufera nella casa del Grande Fratello Vip, Filippo Nardi ha scritto una pagina del reality da censura. Le frasi rivolte a Maria Teresa Ruta hanno lasciato telespettatori e produzione senza parole. Nei prossimi giorni si deciderà come agire, al momento, però, c’è solo Grande delusione. L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 17 dicembre 2020)casa delVip,ha scritto una pagina del reality da. Lerivolte ahanno lasciato telespettatori e produzione senza parole. Nei prossimi giorni si deciderà come agire, al momento, però, c’è solodelusione. L'articolo proviene da Velvet Gossip.

NicolaPorro : Un portavoce arrivato dal Grande Fratello, un ministro della Sanità che si chiama #Speranza, i banchi a rotelle del… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - La7tv : #lariachetira @DinoGiarrusso (M5S): 'Ricordo a #Renzi che non stiamo giocando alla Ruota della Fortuna, sono in bal… - vamparadaiso : @Trafello2 Ma siamo al grande fratello? Perché mi sembra: Amici di Maria De Filippi #gfvip - P89Claudia : @_HAPPILY11_ Grande fratello sei ridicolo vi conviene continuare a far sentire le urla a Pier cosi avete sempre la… -