Grande Fratello Vip, "come mi ha rovinato la vita": Filippo Nardi, drammatico racconto di Veronica Graf (Di giovedì 17 dicembre 2020) Ancora una volta Filippo Nardi al centro delle polemiche. Dopo le dichiarazioni choc su Maria Teresa Ruta al Grande Fratello Vip, il reality di Alfonso Signorini su Canale 5, ora spunta il racconto di una sua ex, Veronica Graf. Che al settimanale Nuovo dice: "Filippo mi ha rovinato la vita e per colpa sua oggi non voglio più avere niente a che fare con gli uomini". Ma ora si attende la risposta di Nardi, che nella casa non sa quanto sta accadendo fuori. Secondo il racconto della Graf ci sarebbe stata anche una gravidanza. "Non pensare di tenere questo bambino. Io voglio una relazione con te ma non un figlio", riferisce la Graf a Nuovo ricostruendo quel ...

