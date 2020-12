Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: "Sono innamorata di lei" (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo una giornata densa di tensione al Grande Fratello Vip 5 tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello l'attrice siciliana si è confidata con Giulia Salemi. Rosalinda Cannavò si è innamorata di Dayane Mello? I fan sperano che tra le due scatti la scintilla mentre l'attrice siciliana confessa a Giulia Salemi: 'Io di Dayane in un certo senso Sono innamorata'. Tramontata la ship tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, per l'abbandono della casa di Cinecittà da parte del figlio di Alba Parietti, gli autori del Grande Fratello Vip 5 ora puntano sul duo Rosalinda Cannavò e Dayane ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 17 dicembre 2020) Dopo una giornata densa di tensione alVip 5 tral'attrice siciliana si è confidata con Giulia Salemi.si èdi? I fan sperano che tra le due scatti la scintilla mentre l'attrice siciliana confessa a Giulia Salemi: 'Io diin un certo senso'. Tramontata la ship tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, per l'abbandono della casa di Cinecittà da parte del figlio di Alba Parietti, gli autori delVip 5 ora puntano sul duo...

