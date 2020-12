«Grande Fratello Vip 5»: fuori Filippo Nardi dopo le battute sessiste contro Maria Teresa Ruta? (Di giovedì 17 dicembre 2020) Più ripetono che il Grande Fratello Vip sarà «pulito» e lontano dagli scandali e più danno il via libera a concorrenti che, appena entrati nella Casa, sembrano mettercela tutta per tradire quell’intenzione e rendere le cose difficili per la produzione e il programma stesso. E così, dopo le frasi razziste di Fausto Leali e le bestemmie di Denise Dosio e di Stefano Bettarini, è il turno di Filippo Nardi, l’ex gieffino che, una volta varcata la Porta Rossa di Cinecittà, ci mette più o meno tre giorni per inimicarsi il pubblico per via di alcune frasi sessiste rivolte gratuitamente a Maria Teresa Ruta, che stanzia nella Casa fin dalla primissima puntata. https://twitter.com/rainbow20202020/status/1339021951310979073 Leggi su vanityfair (Di giovedì 17 dicembre 2020) Più ripetono che il Grande Fratello Vip sarà «pulito» e lontano dagli scandali e più danno il via libera a concorrenti che, appena entrati nella Casa, sembrano mettercela tutta per tradire quell’intenzione e rendere le cose difficili per la produzione e il programma stesso. E così, dopo le frasi razziste di Fausto Leali e le bestemmie di Denise Dosio e di Stefano Bettarini, è il turno di Filippo Nardi, l’ex gieffino che, una volta varcata la Porta Rossa di Cinecittà, ci mette più o meno tre giorni per inimicarsi il pubblico per via di alcune frasi sessiste rivolte gratuitamente a Maria Teresa Ruta, che stanzia nella Casa fin dalla primissima puntata. https://twitter.com/rainbow20202020/status/1339021951310979073

