Grande Fratello, scatta il bacio tra Malgioglio e Tommaso Zorzi – VIDEO (Di giovedì 17 dicembre 2020) Al ‘Grande Fratello Vip 2020’ ecco il ‘contatto pericoloso fra Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi. Tutto finisce immortalato in camera. C’è enorme affetto nella casa del ‘Grande Fratello Vip 2020‘ fra Cristiano Malgioglio e Tommaso Zorzi. Talmente tanto che i due simulano più di un bacio. È l’esperto cantautore siciliano a prendere l’iniziativa ed a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 17 dicembre 2020) Al ‘Vip 2020’ ecco il ‘contatto pericoloso fra Cristiano. Tutto finisce immortalato in camera. C’è enorme affetto nella casa del ‘Vip 2020‘ fra Cristiano. Talmente tanto che i due simulano più di un. È l’esperto cantautore siciliano a prendere l’iniziativa ed a L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

NicolaPorro : Un portavoce arrivato dal Grande Fratello, un ministro della Sanità che si chiama #Speranza, i banchi a rotelle del… - trash_italiano : Ilary Blasi @ Grande Fratello Vip 6 ? OGNI RT È IMPORTANTE ? - trash_italiano : Alfonso Signorini risponde ai dubbi sul televoto del #GFVIP, ma qualcosa non torna - d3addyissues : RT @xchiarz: “Fare il grande fratello non è stressante”, afferma Pierpaolo. #GFVIP - Vany19787191 : @michi62924086 @daiena_official Superiore nel senso che il fandom di Tommaso lo reputa come DIO, nonostante non pen… -