"Gracias negrito!": è bufera social su Cavani. Accusato di razzismo, la FA indaga (Di giovedì 17 dicembre 2020) Edinson Cavani finisce nella bufera: l'attaccante del Manchester United è stato Accusato di razzismo per aver postato una storia su Instagram nella quale ha risposto con un "Gracias neggrito!" a un tifoso. La FA, la federazione calcistica inglese, ha aperto un'indagine nei conronti dell'uruguaiano, che nel frattempo ha voluto dissociarsi da ogni forma di razzismo con un nuovo post social: "embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CIOcI2fDH-E/"

