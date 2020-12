Governo-Regioni, conferenza su Dpcm lockdown/ Zona rossa Natale: richieste e divieti (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo vertice Governo-Regioni alle 17 per le misure di Natale: Italia in Zona rossa, rebus su date e ristori. lockdown e coprifuoco: tutte le ipotesi sul tavolo Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 17 dicembre 2020) Nuovo verticealle 17 per le misure di: Italia in, rebus su date e ristori.e coprifuoco: tutte le ipotesi sul tavolo

lorepregliasco : Nel giro di pochi giorni, dopo aver deciso di allentare le misure di contenimento, pare che governo e regioni vogli… - FedericoDinca : La priorità del Governo in questo momento è quella di salvare vite. Non cerchiamo il consenso ma cerchiamo di fare… - fanpage : 2 italiani su 3 sono favorevoli all'ipotesi di riportare tutte le regioni in zona rossa nei giorni festivi e prefes… - fisco24_info : Natale, Zaia anticipa la stretta: 'Stop al movimento tra Comuni dopo le 14 del 19': Nuova ordinanza presidente Vene… - CuddyEsmeralda : RT @Cartabellotta: Non è più il tempo di giocare con i colori disorientando la popolazione: #Governo e #Regioni non possono limitarsi a tem… -